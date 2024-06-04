مرتباتهم حلوة بتعدي الـ 9,500 وقيما وبيه.. وظائف وزارة العمل بتاريخ اليوم (متاحة في أكثر من 16 محافظة) ولكن بشرط

تحرص وزارة القوى العاملة على نشر وظائف وزارة العمل بتاريخ اليوم وذلك تخفيفا وتسهيلا وتيسيرا على الشباب الراغب في البحث عن العمل، حيث ينتظر هذه النشرة عدد من الشباب الراغب في الحصول على فرصة عمل تتناسب ومؤهلاته وخبراته، ولا تتدخر وزارة القوى جهدا لمساعدة هذا الشباب في الالتحاق بوظائف مناسبة له تساعده على تأمين احتياجاته الأساسية.

وظائف وزارة العمل بتاريخ اليوم

من أهم الموضوعات التي تم تداولها بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي هو وظائف وزارة العمل بتاريخ اليوم والتي جاءت لتفتح فرص كبيرة أمام الكثير من الشباب في الالتحاق بوظيفة مناسبة تأمن احتياجاته ومتطلباته وجاءت تفاصيل هذه الوظائف على النحو التالي:

صرحت وزارة العمل أن هناك ما يقرب من 45 شركة قطاع خاص في عدد 9 محافظات تطلب عدد من الوظائف في الكثير من التخصصات.

بلغت عدد الوظائف الشاغرة في هذه الوظائف ما يقرب من 2772 وظيفة في شتى التخصصات المختلفة.

من أبرز ما يميز هذه النشرة التوظيفية أن بعض الوظائف تتطلب أصحاب الهمم من ذوي الخبرة مما يأكد أن هذه الفئة جزء أصيل من المجتمع باعتبارها أفراد فعالين ومنتجين في الدولة.

الوظائف جاءت بمرتبات مرتفعة تتوافق مع الحد الأدنى الذي قررته الدولة منذ مارس الماضي.

التقديم على وظائف وزارة العمل

بعد الاطلاع على وظائف وزارة العمل بتاريخ اليوم التي تطلبها الشركات الخاصة يسأل عدد من الشباب عن طريقة التقديم لهذه الوظائف، والتي جاءت على النحو التالي: