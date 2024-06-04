ثبت الان تردد قناة اون تايم سبورت 2024 ON Time Sports HD الناقلة لمباراة مصر  القادمة  علي النايل سات بجودة HD

تشهد عمليات البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت ارتفاعًا بين الملاين من عشاق الكرة المصرية والعربية مؤخرًا، حيث تعد قناة أون تايم سبورت من أبرز القنوات الرياضية في المنطقة، وتقوم بنقل البطولات والمباريات العربية والعالمية، بما في ذلك مباريات المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، أعلنت القناة عن نقل مباريات المنتخب المصري “الفراعنة” في التصفيات الأفريقية الحالية ضمن المجموعة الأولى، وتتميز قناة أون تايم سبورت باستخدام التقنيات الحديثة في بث محتواها، وسنوفر في هذا المقال تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات، إلى جانب موعد مباراة مصر القادمة مع بوركينا فاسو.

تردد قناة اون تايم سبورت 2024:.

تُعد قناة أون تايم سبورت إحدى أبرز القنوات الرياضية في مصر والوطن العربي، وتقوم ببث العديد من المباريات والدوريات العربية والعالمية المهمة، بالإضافة إلى ذلك، حصلت القناة على حقوق بث مباريات المنتخب المصري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. وتُعد هذه القناة من القنوات المجانية التي يستطيع الجمهور متابعتها بسهولة لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني، وفيما يتعلق بتردد قناة أون تايم سبورت على قمر النايل سات، فهو كالتالي:

تردد قناةأونتايم سبورت: 11861

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو القادمة:

ستلعب مصر مباراة مهمة ضد بوركينا فاسو يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024،و المباراة ستقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وسيستضيف ستاد القاهرة هذا اللقاء الحاسم بين المنتخبين.