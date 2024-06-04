تعرف على تنسيق دخول مدارس مبارك كول 2024-2025 والشروط والأوراق المطلوبة

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق دخول مدارس مبارك كول 2024-2025، خاصة بعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات للعام الدراسي 2024، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن مميزات مدارس مبارك كول وأماكنها والشروط والأوراق المطلوبة .

تنسيق دخول مدارس مبارك كول 2024-2025

مدارس مبارك كول من أهم المدارس التي اشتهرت مؤخراً وبات عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن مميزاتها ، والتي يتم الإشراف عليها من قبل وزارة التربية والتعليم والتي تسعى من خلالها أن تقوم بتدريب عدد كبير من الطلاب والطالبات للتعرف غلى أفضل وسائل التصنيع، ومن أهم مميزات مدارس مبارك كول توفير فرص عمل جيدة بعد التخرج وإليكم الشروط التي يجب توافرها في الطلاب الراغبين في التقديم بمدارس مبارك كول….

شروط التقديم بمدارس مبارك كول 2024/2025

أن يكون الطالب حصل على الشهادة الإعدادية للعام الجاري .

ألا يزيد عمر الطالب عن 18 عام.

أن يجتاز الطالب اختبار القدرات والمقابلة الشخصية.

أن يلتزم الطالب بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.

مدة الدراسة في مدارس مبارك كول 11 شهر ولا يوجد إجازة صيفية أو إجازة نصف العام على مدار 3 سنوات .

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس مبارك كول 2024-2025

شهادة ميلاد الطالب مميكنة.

ملف التقديم من المدرسة الإعدادية.

8 صور شخصية للطالب مقاس 4*6.

شهادة إتمام المرحلة الإعدادية وصورة منها.

تخصصات مدارس مبارك كول والحد الأدنى للمجموع