اعرف شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2024/2025 التعيين هيكون علطول 

بعد أن أنتهى طلاب الشهادة الإعدادية من أداء امتحاناتهم لعام 2024، وينتظرون النتيجة بفارغ الصبر، قد أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات، عن شروط القبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض 2024/2025، حيث يحلم العديد من الطلاب بالدخول في مدارس التمريض، بعد إتمام الشهادة الإعدادية الخاصة بهم، حيث تعد مدارس التمريض فرصة رائعة للعديد من الطلاب، ولكن من المعروف عن مدارس التمريض أنها تقبل عدد قليل جدًا من الطلاب في الفصل الدراسي الواحد.

شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2024/2025

قد قامت الهيئة العامة للمستشفيات بالإعلان عن بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لدى الطلاب، من أجل القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض لعام 2024، وهذه الشروط:

يجب أن يكون الطالب المتقدم قد أتم مرحلة التعليم الأساسي، أو ما يعادلها.

يجب أن يتقدم الطالب للمدرسة التابعة للمحافظة الخاصة به.

كما يجب أن يحصل الطالب على الدرجات التي تؤهله لدخول المدرسة، تبعًا للتنسيق الخاص بمحافظته.

يجب أن يكون الطالب قد درس اللغة الإنجليزية.

يجب أن يكون الطالب مصري الجنسية.

اختبارات مدارس الثانوية الفنية للتمريض 2024/2025

هناك بعض الاختبارات التي قد أعلنت عنها الهيئة العامة للمستشفيات، من أجل القبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض لعام 2024/2025، ومن هذه الاختبارات: اختبار القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، اختبار القدرة على التحدث وكتابة اللغة الانجليزية، اختبار إملاء اللغة العربية، اختبارات كشف الهيئة، مثل: الاختبار النفسي، واختبار قوة الملاحظة، واختبار سرعة الاستجابة، واختبار سلامة النطق، واختبار الطول والوزن.

أسماء مدارس التمريض

هناك العديد من مدارس التمريض في كافة محافظات مصر، حيث في حال أراد طالب الدخول إلى هذه المدارس، يجب عليه الدخول في المدارس التابعة لمحافظته، ومن هذه المدارس: