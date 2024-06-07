ℍ𝔼ℝ𝔼 ℙ𝔻𝔽 🅻🅸🅽🅺 نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٤ الدور الاول عموم المحافظات موقع نتائجنا results.mlazemna ووزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

كشفت وزارة التربية العراقية رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٤ من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو عن طريق موقع نتائجنا الذي تظهر عليه نتيجة الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، ومع استمرار اختبارات الطلاب تزايدت معدلات البحث عن رابط للتحقق من النتيجة يستطيع ولي الأمر أو الطالب معرفة درجات امتحان الثالث متوسط التي تعد من أهم النتائج ولابد من الإشارة أن الاختبارات قد بدأت بالفعل من 21 مايو 2024.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٤

كشفت وزارة التربية العراقية خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث متوسط الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2024، وأوضحت أن النتائج سوف تكون متاحة عن طريق موقع نتائجنا أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية، والجدير بالذكر أن خطوات التحقق من النتيجة تكون كما يلي:

الولوج مباشرة إلى وزارة التربية العراقية.

تسجيل الدخول.

إدراج البيانات المطلوبة.

النقر على أيقونة بحث.

بعد استكمال جميع الخطوات سوف يجد الطالب النتيجة أمامه.

امتحانات الصف الثالث متوسط

إن وزارة التربية العراقية قد شددت على ضرورة أن تكون الاختبارات مناسبة إلى قدرات جميع الطلاب، لتقيس مدى التحصيل الدراسي إليهم دون أي تعقيدات، كما يجب أن تشمل الأسئلة على جميع جوانب المناهج الدراسية التي درسها الطالب خلال العام، ولابد من الإشارة أن التوقعات تشير لارتفاع نتيجة الثالث متوسط الدور الأول هذا العام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث متوسط 2024

توضح دائمًا وزارة التربية العراقية كل ما يحتاج إليه الطالب وولي الأمر ليمكنه التحقق من النتيجة ومعرفة درجات كل مادة، وتزامنًا مع استمرار اختبارات الطلاب أوضحت الوزارة رابط الاستعلام عن النتيجة مؤكدة أنها تظهر بعد أيام من انتهاء امتحانات الترم الثاني، وبإمكان الجميع الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي للوزارة.