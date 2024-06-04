أسهل طريقة لطلب البطاقة الذهبية في 5 أيام بالجزائر 2024 سعرها والحد الأقصى للسحب

تحرص الحكومة الجزائرية دائمًا على توفير أفضل الخدمات من أجل مواطنيها الأعزاء، ولذلك قد حرصت على توفير البطاقة الذهبية، بمميزاتها المتنوعة والرائعة من أجل مواطنيها، ومن مميزات البطاقة: أنها تسهل التعاملات المالية اليومية للمواطنين، كما أنها تعمل على توفير الوقت والجهد، كما قد أعلن البريد الجزائري عن أن من يطلب البطاقة، سوف تصله في حوالي 5 أيام فقط لا أكثر، ويتم احتساب الأيام بعد دفع رسوم البطاقة.

خطوات طلب البطاقة الذهبية في 5 أيام بالجزائر 2024

أعلن البريد الجزائري عن أن لكل من يرغب في الحصول على البطاقة الذهبية في 5 أيام فقط، يجب عليه أتباع بعض الخطوات البسيطة، والتي تكون كالتالي:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب بريد الجزائر

ثم قم بالضغط على أيقونة طلب البطاقة الذهبية.

وبعدها سيطلب منك الموقع إدخال بعض البيانات، قم بإدخالها بشكل صحيح.

ثم قم بإدخال المستندات المطلوبة أمامك.

وبعدها قم بالضغط على أيقونة تأكيد الطلب.

سعر البطاقة الذهبية بالجزائر 2024

بعد معرفة المواطنين الجزائريين بمميزات البطاقة الذهبية، وعن أنها أيضًا تستغرق 5 أيام فقط، من أجل الوصول إلى المواطن، قد بحث كافة المواطنين عن سعر البطاقة الذهبية لعام 2024، والتي قد أعلن عنه البريد الجزائري بالفعل، ويقدر سعر البطاقة بحوالي 9000 دينار جزائري، والذي يعد سعر مناسب جدًا بالنسبة لمميزات البطاقة.

الحد الأقصى للسحب من البطاقة الذهبية بالجزائر 2024

قد زاد الحد الأقصى للسحب من البطاقة الذهبية لعام 2024، عن الحد الأقصى للسحب في الفترات الماضية، حيث قد وصل الحد الأقصى للسحب في المرة الواحدة إلى 50 ألف دينار جزائري، وقد أعلن البريد الجزائري عن أن من يرغب في سحب أكثر من 50 ألف دينار جزائري في المرة الواحدة، يجب عليه التوجه إلى البريد الرسمي من أجل السحب، ويتم أستخدم البطاقة الذهبية داخل الجزائر فقط.