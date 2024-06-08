“www.moe.edu.kw” برابط مباشر خطوات التظلم على نتائج الطلاب الصف الحادي عشر في الكويت 2024

أوضحت وزارة التربية نتائج الصف الحادي عشر في الكويت 2024، حيث أن من المقرر إعلان النتائج بداية من 28 مايو 2024 إلى موعد كحد أقصى 12 يونيو من العام الجاري، ولابد من الإشارة أن الطلاب خلال الفترة الحالية يقلقون بشأن نتيجة الترم الثاني الدور الأول ويترقبون بقلق، ولذلك قد أعلنت الوزارة أن النتائج ستظهر بعد أن تنتهي المديريات التعليمية من تصحيح الدرجات وسيتم رفع النتيجة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

نتائج الصف الحادي عشر في الكويت 2024

إن وزارة التربية الكويتية تهدف بشكل مستمر لمواكبة التقدم الرقمي في العالم، لذلك فقد أعلنت تفعيل رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الطلاب من خلال خطوات بسيطة تتمثل فيما يلي:

الولوج إلى موقع وزارة التربية في الكويت.

النقر على أيقونة نتائج الطلاب.

تحديد المرحلة الدراسية للطالب.

تحديد الفصل الدراسي الثاني.

كتابة الرقم المدني في المكان المخصص.

الضغط على أيقونة استعلام.

ستجد أمامك النتيجة بالدرجات والتقدير.

التظلم على نتائج الطلاب

كشفت وزارة التربية عن الطريقة الصحيحة لرفع التظلم على نتيجة الصف الحادي عشر، حيث يتم الاعتراض عبر الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

ثم اختيار ايقونة اعتراض على نتيجة الصف الحادي عشر.

كتابة البيانات المطلوبة.

تحديد المواد.

ثم تحديد سبب الاعتراض.

تسجيل اسم الطالب ورقم هاتفه.

ثم النقر على تقديم اعتراض.

موعد نتيجة الصف الحادي عشر

تزامنًا مع انتظام الطلاب في اختبارات الفصل الدراسي الثاني بدأ الجميع يتساءل بشأن موعد إعلان النتيجة وطريقة الاستعلام عنها، حيث أن بالفعل وزارة التربية قد أعلنت أن عملية التصحيح تتم أول بأول، ثم ستخضع النتائج إلى المراجعة ورصد الدرجات من الجهات المختصة، ولذلك من المتوقع إعلان النتيجة خلال الفترة القادمة يستعلم عنها الطلاب برابط إلكتروني رسمي خاص بالوزارة من خلال الاسم والرقم المدني.