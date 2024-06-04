“انت الكسبان” رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 عبر موقع وزارة القوى العاملة واقبض 1000 جنيه قبل عيد الأضحى

يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات المصرية عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، التي أعلنت عنه وزارة القوى العاملة لمساعدة عدد كبير من المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة المواطن المصري في ظل الغلاء التي تمر به البلاد خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل والشروط المطلوبة ….

منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حيث أعلنت وزارة القوى العاملة عن تخصيص رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، أمام الملايين من المواطنين الراغبين في الحصول على المنحة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية ، وكان هذا منذ بداية ظهور فيروس كورونا وتحديداً عام 2020 وكان هذا للمواطنين الذي تأثر دخلهم بسبب قرارات الحظر التي أعلنت عنها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وصرح مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة أنه لا صحة للأخبار التي يتم تداولها بشأن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، وفي حالة تفعيل الرابط مرة أخرى سوف تقوم الوزارة بالإعلان عن هذا القرار على القنوات الفضائية أو على الموقع الرسمي للوزارة، وأشار أن المواطن يمكنه التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة من خلال اتباع الخطوات الآتية: