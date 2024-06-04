استقبل الآن.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2024 على نايل سات وعرب سات

يحرص الجميع على معرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، لأنها من ضمن القنوات الفضائية التي تجذب أنظار الجميع، ويهتم بها الكثير من المشاهدين من حول العالم، حيث تعد القناة هي من ضمن القنوات التي تقدم محتوى ثقافي ووثائقي، يعمل على تقديم الكثير من البرامج المتنوعة لكن جميعها تدور حول عالم الحيوان وما يتعلق به، وقد تم البدء في بث القناة على القمر الصناعي منذ عام 2009.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

يتم بث محتوى قناة ناشيونال جيوغرافيك على أقمار صناعية عديدة، ومن أشهر تلك الأقمار هو النايل سات، حيث يتميز بالجودة العالية التي يقدمها إلى المشاهدين، ولكي تبدأ في استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات، عليك بمعرفة البيانات الجديدة الخاصة بالقناة والتي تعد كالآتي:

التردد: 11411.

معدل الاستقطاب: أفقي.

مؤشر تصويب الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 30000.

استقبل قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات وهو من ضمن الأقمار الصناعية المستخدمة في الكثير من البلدان العربية، وحتى يتم استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك يتم اللجوء عرب سات لكن يلزم معرفة البيانات الخاصة بالقناة، وتلك البيانات جاءت كالتالي:

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

مؤشر تصويب الخطأ: 3/4.

جودة البث: HD.

برامج ناشيونال جيوغرافيك

الكثير من البرامج الوثائقية والثقافية المقدمة على قناة ناشيونال جيوغرافيك، وتلك البرامج تعمل على تقديم الكثير من المعلومات الهامة إلى المتابعين، لذا من أشهر البرامج التي تمكنت من جذب أنظار الجميع هي عبارة عن الآتي: