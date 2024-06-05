رسميًا.. موعد نتيجة الثالث متوسط العراق عبر موقع التربية العراقية

ازدادت معدلات البحث من قبل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور حول نتائج الصف الثالث متوسط لعام 2024، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول في العراق حيث أن الطلاب سينتهون من أداء امتحاناتهم في الخامس من يونيو الجاري و من خلال هذا المقال، سنتعرف على موعد نتيجة الثالث متوسط.

موعد نتيجة الثالث متوسط

أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعد إعلان نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط في العراق بعد انتهاء الامتحانات نلخص هذه التصريحات في النقاط التالية:

أعلنت وزارة التربية العراقية أنها ستنشر نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط خلال الأسبوع المقبل من شهر يونيو 2024.

كما ذكرت سابقاً، فقد بدأت عملية التصحيح بعد انتهاء الامتحانات.

ستقوم كل محافظة بمراجعة وتصحيح الأوراق بشكل مستقل، والتأكد من صحة الدرجات وتدوينها.

يتم تقييم كل مقرر من قبل المعلم المسؤول عنه لضمان أن يحصل كل طالب على الدرجة التي يستحقها.

يتم الإعلان عن درجات كل محافظة على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو على موقع نتائجنا بعد استكمال عملية التصحيح.

طرية الاستعلام عن نتائج ثالث متوسط العراق 2024

يرغب العديد من الطلاب في التعرف على ،طرية الاستعلام عن نتائج ثالث متوسط العراق 2024 وفيما يلي سنذكر الخطوات: