ضدد الحظر.. تحديث واتساب الذهبي 2024 بمميزات رهيبة تشغيل أخر اصدار فوق الممتاز

تحديث واتساب الذهبي، لا زالت أعمال التحديث و التطوير مستمرة من قبل شركة ميتا لجميع تطبيقاتها، حيث أعلنت عن وجود تحديثات جديدة بتطبيق واتساب الذهبي التابع لها والذي لقى صدد كبير لدى العديد من المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي لما يحتويه من مميزات فريدة ومتنوعة متعلقة بإجراء المكالمات الصوتية و الفيديو و الدردشات وغيرها من المميزات، ولذلك تسعى الشركة لتقديم الأفضل دائماً لعملائها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ما هو تحديث واتساب الذهبي الجديد؟

كما ذكرنا من قبل فإن شركة ميتا تسعى دائماً لتحسين خدماتها و تقديم الأفضل لـ وراد مواقع التواصل الاجتماعي، ولذلك اشتمل تحديث واتساب الذهبي الجديد ما يلي:

سهولة التنقل بين واجهة المستخدم، والتي تمتاز بتصميماتها الجذابة و المتقدمة

احتوائه على العديد من الثيمات، بالإضافة إلى وجود أيقونات رائعة بالتطبيق

القدرة على إضافة عدد كبير من الأشخاص إلى المجموعات المشتركة تصل إلى 500 شخص

القدرة على تفعيل خاصية “الوضع الداكن” بالتطبيق، والتي تساعد على توفير الطاقة

إمكانية إرسال ملفات كبيرة الحجم بسهولة و يسر

توفير قدر كبير من الخصوصية، ممثلاً في إخفاء اخر ظهور للمتصل، اخفاء عدد المشاهدات للحالة الشخصية، إخفاء علامات قراءة الرسائل

وأخيرًا يتيح لك تطبيق واتساب الذهبي التبديل بين حسابين في آن واحد

خطوات تنزيل آخر تحديث واتساب الذهبي

بعد أن انتهينا من شرح كافة التفاصيل المتعلقة بتطبيق واتساب الذهبي و التحديثات التي أجريت عليه، فإذا كنت من مستخدمي تطبيق واتساب الذهبي يمكنك تنزيل آخر تحديث واتساب الذهبي باتباع الخطوات الآتية:

أولاً: حتى تتمكن من تنزيل آخر تحديث لتطبيق واتساب الذهبي، قم بحذف التطبيق وتنزيله مرة أخرى ولكن قبل ذلك يستوجب عليك عمل نسخ احتياطي للرسائل التي لا ترغب في حذفها

ثانياً: تنزيل تطبيق واتساب الذهبي من جديد، من خلال الدخول على تطبيق جوجل بلاي والبحث عن التطبيق

ثالثاً: بعد ذلك قم بالضغط على كلمة “تثبيت”، وانتظر قليلاُ حتى اكتمال التنزيل والحصول على أحدث إصدار لتطبيق واتساب الذهبي

رابعاً: بعد اكتمال التنزيل، قم بالدخول على تطبيق واتساب الذهبي و اضغط على كلمة “استعادة النسخة الاحتياطية” وذلك لاستعادة الرسائل الهامة