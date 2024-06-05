إضافات جديدة في واتساب WhatsApp بعد التحديث الأخير

يقوم مطوري واتساب، بإدخال العديد من الإضافات الجديدة التي تُسهل على ملايين المستخدمين في استخدامها، والعمل على إنهاء كافة الخدمات والمهام التي هم في حاجة إليها، بالإضافة إلى أن التطبيق يُتيح ميزات كبيرة ومتعددة، سنكشف لكم في مقال اليوم بعض هذه التحديثات التي تم إدخالها من قبل WhatsApp، حتى يتعرف عليها الجميع.

قفل الدردشة في WhatsApp واتساب

أما عن ميزة القيام بقفل الدردشة في واتساب ضمن نظامي الأندرويد والأيقون، وذلك بإستخدام قفل بصمة الإصبع، وفقًا لما يلي:-

الذهاب إلى صفحتك الشخصية في البداية.

بعدها يتم التمرير إلى خدمة “قفل الدردشة”.

النقر بعدها على هذه الميزة.

ليتم تحويل كافة الدردشات والملفات الخاصة بالمستخدمين إلى ملف أكثر امنًا.

العمل على تحرير الرسائل في واتساب

وأما عن إجراءات القيام بتحرير الرسائل في واتساب، والإستفادة منها خلال أول ربع ساعة من إرسالها وسيتم ذكر النص أو المحرر على وجه الخصوص ضمن هذه الرسائل، ويمكنك تفعيلها كما في الخطوات التالية:-

أن تقوم بالذهاب إلى الرسالة التي تود القيام بتحريرها.

ثم يتم اختيار أيقونة “تحرير” عبر النقاط الثلاث.

ثم يتم إجراءات التعديل الخاص بالنص التي تم إدخاله.

ليتم الضغط على أيقونة “التأشير” لكي يتم إنهاء كافة التغييرات الخاصة بالنص المحرر.

خطوات تنزيل واتساب الجديد

يمكنك القيام بتحديث واتساب الجديد وتنزيله على هاتفك الجوال، كما في الخطوات الأتيه:-