بمناسبة العيد هل يوجد زيادة في معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024؟ 

تزايدت في الفترة الأخيرة عملية البحث عن معاش تكافل وكرامة، وعن الشائعات التي تدور حول تبكير موعد صرفه لشهر يونيو لعام 2024، حتى يتيح للمواطنين صرفه قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، ولهذا السبب قد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو لعام 2024، وقد وضحت أيضًا حقيقة وجود زيادة في معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو لعام 2024، وعن إذا كانت الزيادة إشاعة أم لا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024 مع الزيادة

هناك العديد من التساؤلات في الفترة الأخيرة عن هل هناك زيادة في المعاش لشهر يونيو لعام 2024، ولذلك قد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن أنه بالفعل هناك زيادة بنسبة 15% على قيمة المعاش، وقد تم تطبيق هذه الزيادة منذ شهر مارس الفائت، بعد إصدار القرار من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد أعلنت الوزارة أيضًا عن أنه سيتم صرف المعاش يوم السبت الموافق يوم 15 يونيو.

طريقة الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

قد وضعت وزارة التضامن الاجتماعي طريقة تمكن كافة المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة من الإستعلام عن المعاش لعام 2024 بشكل إلكتروني، عن طريق:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب وزارة التضامن الاجتماعي

ثم قم بالضغط على أيقونة الإستعلام عن قيمة المعاش.

وبعدها قم بإدخال الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش.

ثم قم بالضغط على أيقونة إستعلام.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن بعض المستندات التي يطلبها منك الموقع، حين تسجل في معاش تكافل وكرامة لعام 2024، وهذه المستندات هي: