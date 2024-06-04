ظهرت الآن..نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الاساسي gharbeia.gov.eg

نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة الغربية ترم ثاني 2024، الترم الأول، حيث ينتظر الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادى بمحافظة الغربية، الموعد الرسمي للإعلان عن نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، والتى من المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة عقب الانتهاء من اعتمادها، من قبل اللواء طارق رحمى محافظة الغربية، ولذلك سنقوم، من خلال موقع ” البديل ” بالمتابعة المستمرة لمرحلة الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية مع نشر النتيجة فور إتمام مرحلة الاعتماد الرسمي لها.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية 2024 الترم الثاني:

شهدت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية أعلى نسبة بحث من قبل طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادى بمحافظة الغربية من أجل القيام بالإستعلام عن الموعد الرسمي للإعلان عن النتيجة، وذلك وسط حالة من الترقب والقلق، بالأخص عقب قيام العديد من المحافظات الأخرى الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بها، ومن خلال تصريحات صحفية صادرة من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية أكدت فيهآ، انه تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب ويجري حاليًا مراجعة الدرجات وتجميع الكشوفات النهائية لاحتساب نسب النجاح في المحافظة، وسيتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية على محافظ الاقليم من أجل الاعتماد الرسمي، وعقب ذلك يتم نشر النتيجة على موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة الغربية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الغربية 2024:

عقب الاعتماد الرسمي لنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية ، يتم نشر النتيجة على موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة الغربية ويتم الاستعلام عنها خلال الخطوات التالية: