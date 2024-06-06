نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 برقم الجلوس نتيجة نت natiga-4dk.net برابط مباشر شوف نتيجتك الآن الف مبروك النجاح

تزامنًا مع إعلان وزارة التربية والتعليم عن نتائج صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني، فقد تساءل الطلاب والطالبات بشأن موعد نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 وطريقة الاستعلام عنها، ليتمكن الطالب أو ولي الأمر من معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بشكل إلكتروني في أي من محافظات مصر، ولابد من الإشارة أن كل مديرية تحدد تاريخ إعلان النتائج بشكل منفصل عن غيرها.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

من المقرر إعلان نتائج الشهادة الاعدادية 2024 الدور الأول لجميع الطلاب والطالبات بمختلف محافظات مصر خلال الفترة المقبلة وذلك بعد انتهاء اللجان المشكلة من عملية التصحيح والمراجعة، ولابد من الإشارة أن المديريات التعليمية تعمل على تصحيح الاختبارات ثم تستعد لإصدار النتيجة النهائية للترم الثاني هذا العام، ومن المقرر أن تحدد المديريات كل محافظة على حدة موعد إعلان النتائج فور الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وظهرت بالفعل بعدة محافظات.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة

يستطيع الطلاب والطالبات بمحافظة القاهرة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني، من خلال الرقم القومي الإلكترونية عبر اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى بوابة محافظة القاهرة، نتيجة نت.

كتابة الرقم القومي للطالب أو الطالبة.

تحديد العام الدراسي.

ثم اختيار الصف.

وبعدها تحديد الفصل الدراسي “اختبار الترم الثاني”.

الخطوة الأخيرة تكون بالنقر على أيقونة عرض النتيجة.

ستجد أمامك نتيجة الطالب والمجموع الكلي.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس

يستطيع الطلاب وأولياء الأمور التحقق من نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 عبر خمس خطوات إلكترونية سهلة تتمثل فيما يلي:

الولوج إلى بوابة التعليم الأساسي.

ثم تحديد المرحلة التعليمية “شهادة إعدادية”.

تحديد المحافظة.

ثم كتابة رقم جلوس الطالب.

ستظهر النتيجة بشكل فوري.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن درجات مرحلة الشهادة الإعدادية يتم توزيعها وفقًا إلى ما يلي: