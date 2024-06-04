القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو القادمة 2024 التشكيل المتوقع في الماتش

يبحث كافة مشجعي المنتخب الوطني عن موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو، حيث قد اقترب موعد المباراة بشدة، وقد انتظر المشجعين هذه المواجهة الحماسية لفترة طويلة، وتعد مباراة مصر وبوركينا فاسو الجولة الثالثة ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم لعام 2026، وقد أعلن بالفعل عن موعد المباراة، وعن القنوات الناقلة لها، وعن مكان مباراة مصر وبوركينا فاسو أيضًا، حيث من المقرر أن تقام المباراة في أستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة مصر و بوركينا فاسو 2024

قد تزايدت عملية البحث مؤخرًا عن موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو، ولذلك قد تم الإعلان عن عن موعد المباراة، والذي سيكون يوم الخميس الموافق يوم 6 يونيو لعام 2024، وسوف تقام المباراة في أستاد القاهرة الدولي، وسوف تبدأ المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء، بتوقيت مصر الصيفي، وبتوقيت المملكة العربية السعودية، قد فاز منتخب مصر في الجولتين التي كانت قبل جولة بوركينا فاسو، حيث قد فاز في الجولة الأولى بسداسية نظيفة، وفي الجولة الثانية ضد سيراليون قد فاز بهدفين دون رد من الفريق الأخر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر و بوركينا فاسو القادمة 2024

سوف تكون قناة بي أن سبورت الرياضية، هي القناة التي تبث مباراة مصر وبوركينا فاسو، حيث انها تعد من أهم القنوات الرياضية، ومعلومات القناة تكون كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12604.

معدل ترميز القناة: 27500.

استقطاب القناة: رأسي.

معدل تصحيح الخطأ للقناة: ⅔

التشكيلة المتوقعة لمنتخب بوركينا فاسو أمام مصر

يتساءل العديد من مشجعين المنتخب الوطني عن معلومات مباراة مصر وبوركينا فاسو، وعن التشكيلة المتوقعة لمنتخب بوركينا فاسو أمام مصر، وهي: