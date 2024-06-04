رابط الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2024 عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات bem.onec.dz

أنهى طلبة التعليم المتوسط بالجزائر امتحانات نهاية العام الدراسي وبدأ الطلاب في البحث عن رابط الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2024، والتي أعلنت عنه وزارة التعليم تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب التكدس في المدارس ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام بالخطوات …..

موعد الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2024

حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن الإنتهاء من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بطلاب التعليم المتوسط الجزائر 2024، لتكون النتائج متاحة أمام الطلاب بداية من يوم 25 يونيو 2024، وأشار مصدر مسؤول بالوزارة إلى أن الطلاب يمكنهم الإستعلام عن النتيجة بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي للتربية الوطنية على الإنترنت .

رابط الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2024

وأعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2024 ، وإليكم خطوات الإستعلام…..

زيارة الموقع الرسمي للديوان الوطني للمسابقات والامتحانات من هنا.

اضغط على خدمة النتائج .

بعد ذلك اضغط على نتائج شهادة التعليم المتوسط.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك .

ثم ادخل الرقم السري للطالب ورقم التسجيل.

اضغط على أيقونة “بحث”.

سوف تظهر أمامك كافة التفاصيبل الخاصة بنتيجة الطالب على الفور.

يمكن للطالب طباعة النتيجة لحين الإطلاع عليها في أي وقت آخر.

خطوات الاستعلام عن نتائج التعليم المتوسط عن طريق الرسائل النصية

كما تتيح وزارة الديوان الوطني بالجزائر خدمة الإستعلام عن النتائج من خلال الرسائل النصية وإليكم الخطوات ….