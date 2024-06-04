” سجل وخد وحدتك ” فتح الاكتتاب في برنامج عدل 3 بالجزائر 2024 الشروط ورابط التسجيل الرسمي

قد أعلن رئيس دولة الجزائر عبد المجيد تبون يوم الخميس الموافق يوم 30 مايو لعام 2024، عن موعد فتح الاكتتاب في برنامج عدل 3، وعن شروط الحصول على سكنات عدل 3 لعام 2024، حيث يبحث العديد من المواطنين الجزائريين عن موعد فتح التسجيل في سكنات عدل 3، لأنه يعد من أفضل البرامج الداعمة، التي توفر مساكن من أجل المواطنين والأسر ذوي الدخل المحدود، أو الأسر ذات الدخل المنخفض، بأسعار تناسب معهم.

موعد فتح الاكتتاب في برنامج عدل 3

قد أعلن من قبل رئيس دولة الجزائر عبد المجيد تبون عن أنه سيتم فتح الاكتتاب في برنامج عدل 3، بداية من يوم 5 يوليو لعام 2024، ولذلك يجب على كافة المواطنين الذين يريدون التسجيل في برنامج عدل 3 لعام 2024، البدء بمراجعة الشروط المعلن عنها، والتأكد من توافرها لدى المتقدم، حتى يتم قبوله في البرنامج.

التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024

يعد برنامج سكنات عدل 3 من أشهر البرامج الداعمة في دولة الجزائر، ويبحث العديد من المواطنين الجزائريين عن طريقة التسجيل إلكترونيًا في سكنات عدل 3، وهي:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب وكالة عدل

ثم قم بإدخال كافة البيانات التي سوف يطلبها منك الموقع.

وبعدها قم بإرفاق كافة المستندات المطلوبة.

ثم قم بالضغط على أيقونة إرسال الطلب.

شروط الحصول على سكنات عدل 3 الجزائر

أعلن المسؤولين عن البرنامج عن بعض الشروط التي يجب توفرها، من أجل الحصول على دعم سكنات عدل 3 لعام 2024، وهذه الشروط تتمثل في: