mlazemna.. نتائج الثالث المتوسط في العراق 2024 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتائج الثالث المتوسط في العراق 2024، أعلنت وزارة التربية العراقية أن أعمال الفحص في العديد من المراكز الامتحانية قد بدأت بالفعل فور انتهاء امتحانات الدراسة المتوسطة والتي اختتمت يوم 3 يونيو بمادة الفيزياء، بعد أن استمرت لمدة أسبوع منذ انطلاقها في 21 مايو الماضي، أكدت الوزارة على طمأنة جميع الطلاب بشأن نتائج الثالث المتوسط لعام 2024 في عموم العراق مشددة على أن الضوابط المتعلقة بالدقة والشفافية تم اتباعها بصرامة خلال عمليات التصحيح ورصد الدرجات لأن مصلحة الطالب تأتي دائماً في المقام الأول.

موعد نتائج الثالث المتوسط في العراق 2024

تعمل وزارة التربية العراقية على توفير النتائج بشكل إلكتروني لتسهيل عملية الحصول على النتائج وتقليل الضغط على المدارس والمراكز الامتحانية من خلال هذه الخطوات، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بكل سهولة ويسر، مما يساعد على تقليل التوتر والانتظار الطويل، وفي هذا السياق تسعى الوزارة إلى ضمان أن كل طالب يحصل على حقه كاملا دون أي ظلم أو تمييز، كما أشار المسؤولون في الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام التعليمي وتحقيق أعلى معايير العدالة بين جميع الطلاب.

لينك نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

وفيما يلي الخطوات التي يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباعها للاستعلام عن نتائج امتحانات الثالث المتوسط الدور الاول لعام 2024 إلكترونياً: