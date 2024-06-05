mlazemna.. نتائج الثالث المتوسط في العراق 2024 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتائج الثالث المتوسط في العراق 2024، أعلنت وزارة التربية العراقية أن أعمال الفحص في العديد من المراكز الامتحانية قد بدأت بالفعل فور انتهاء امتحانات الدراسة المتوسطة والتي اختتمت يوم 3 يونيو بمادة الفيزياء، بعد أن استمرت لمدة أسبوع منذ انطلاقها في 21 مايو الماضي، أكدت الوزارة على طمأنة جميع الطلاب بشأن نتائج الثالث المتوسط لعام 2024 في عموم العراق مشددة على أن الضوابط المتعلقة بالدقة والشفافية تم اتباعها بصرامة خلال عمليات التصحيح ورصد الدرجات لأن مصلحة الطالب تأتي دائماً في المقام الأول.
موعد نتائج الثالث المتوسط في العراق 2024
تعمل وزارة التربية العراقية على توفير النتائج بشكل إلكتروني لتسهيل عملية الحصول على النتائج وتقليل الضغط على المدارس والمراكز الامتحانية من خلال هذه الخطوات، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بكل سهولة ويسر، مما يساعد على تقليل التوتر والانتظار الطويل، وفي هذا السياق تسعى الوزارة إلى ضمان أن كل طالب يحصل على حقه كاملا دون أي ظلم أو تمييز، كما أشار المسؤولون في الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام التعليمي وتحقيق أعلى معايير العدالة بين جميع الطلاب.
لينك نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024
وفيما يلي الخطوات التي يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباعها للاستعلام عن نتائج امتحانات الثالث المتوسط الدور الاول لعام 2024 إلكترونياً:
- يجب على الطلاب وأولياء الأمور الدخول إلى موقع نتائجنا.
- أو عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية .
- حيث سيتم نشر النتائج.
- بعد الدخول إلى الموقع ينبغي الضغط على الرابط أو الأيقونة الخاصة بنتائج الصف الثالث متوسط.
- سيطلب من المستخدمين إدخال مجموعة من البيانات الضرورية مثل الاسم الكامل، الرقم الامتحاني اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب واسم المدرسة التي يتبع لها.
- بعد إدخال البيانات المطلوبة يجب على المستخدمين التأكد من صحة المعلومات المدخلة لضمان الحصول على النتائج الصحيحة.
- بعد التأكد من صحة البيانات يتم الضغط على زر عرض النتيجة.
- في حال عدم ظهور الصفحة مباشرة يجب الانتظار لبضع دقائق حتى يتم تحميل الصفحة بشكل كامل.