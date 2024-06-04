مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 مترجمة بجودة HD ومواعيد عرضها على قناة ATV التركية والفجر الجزائرية

يعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 مترجمة من أكثر المسلسلات التي لاقت اهتمام وبحث عدد كبير من المشاهدين لما يعرضه من أحداث حقيقية كانت سبباً رئيسياً في شهرة المسلسل خلال الأعوام الماضية، يهتم صناع العمل بعرض أهم وأدق التفاصيل للحروب التي خاضها المؤسس عثمان في مواجهة أعدائه والنصر الذي حققه خلال هذه الفترة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تفاصيل الحلقة ومواعيد عرضها على قناة ATV التركية والفجر الجزائرية ….

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 مترجمة

يعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 من أهم الأعمال التاريخية التي لاقت إعجاب الملايين من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات، حيث يعرض المسلسل الحروب والصراعات التي خاضها عثمان من بعد وفاة والده ارطغرل والمسؤولية الكبيرة التي وقعت عليه بمفرده دوناً عن إخوته بعد أن أوصاه والده بأن يراعي الدولة العثمانية ويحفظها من بطش الأعداء من المغول والتتار، إلا أن عثمان تعرض للكثير من المكائد الصراعات التي كادت أن تودي بحياته ولكن بفضل ذكائه وحكمته استطاع أن يتغلب عليهم .

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية

يُعرض مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت السعودية والقاهرة ويمكنكم استقبال تردد القناة والاستمتاع بما تقدمه على مدار اليوم من خلال التردد الآتي:

تردد قناة ATV التركية