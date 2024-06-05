موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو القنوات الناقلة ..”شوفها على ON Time Sport الأرضية”

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو القنوات الناقلة، إلي مباريات المنتخب المصري في تصفيات كاس العالم 2026 والتي سوف تقام في امريكا والمكسيك وكندا ، وضم مجموعة المنتخب المصر ى بوركينا فاسو وغينيا بيساو وجيبوتى وسيراليون وأثيوبيا ، وتقام مباراة الجولة الثالثة للمنتخب المصري يوم الخميس الموافق 6 يونيو على ستاد القاهرة الدولي ، واليك تفاصيل الأزمة المتابعة إلي المباراة على القنوات المصرية.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو القنوات الناقلة

يحتل المنتخب المصري قمة المجموعة الأولي برصيد ست نقاط بعد الفوز بمباراة جيبوتى وسيراليون، ويامل أن يستمر بالصدارة بالفوز بمباراة بوركينا فاسو المقبلة وخاصة وأنها تقام على أراضى المنتخب المصري وتبدأ فعاليات المباراة في تمام الساعة العشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وفى تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت دبي وسوف تنقل المباراة على قنوات أون تايم سبورت الأرضية وعلى قنوات بى ان سبورت وهى قنوات مشفرة يجب الاشتراك في باقتها لكى يمكنك متابعة المباريات التي تذاع من خلالها ومنها كافة مباريات تصفيات كاس العالم المقبل المقام في أمريكا والمكسيك.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

تنقل مباريات تصفيات كاس العالم 2024 على شبكة قنوات بي إن سبورت المشفرة، والتي يخوضها المنتخب المصري ، نستعرض إليك موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو والقنوات التالية، والتي منها تردد قناة أون تايم سبورت على ترددها الأرضي الذي يكون متاح فقط إلي متابيعها من داخل جمهورية مصر العربية: