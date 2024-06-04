رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2024 الدور الأول عموم المحافظات

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2024، بعد أن أنهى الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي 2024، وذلك بمتابعة قوية من قبل وزارة التعليم العراقية التي أعلنت صباح اليوم عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط الدةر الأول 2024 ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات الإستعلام ….

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2024

يهتم عدد كبير من الطلاب خلال الساعات الأخيرة بالإطلاع على رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق 2024 التي أعلنت عنها وزارة التعليم العراقية حرصاً على سلامة الطلاب من الإزدحام والتكدس داخل المدارس العراقية، وأكد وزير التعليم إلى أن الوزارة كانت مهتمة بمتابعة عمليات التصحيح والمراجعة داخل المدارس على مستوى المحافظات العراقية لتحقيق العدل بين الطلاب وعدم حدوث أي أخطاء في تتسبب في نقص درجات الطالب خاصة وأنها مرحلة مهمة في عمر الطالب ويجب أن يحصد فيها أعلى الدرجات …

وأضاف وزير التعليم العراقي إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد ارتفاع نسب نجاح هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وهذا ما يؤكد نجاح المنظومة التعليمية التي أكدت عليها الوزارة مطلع العام الجاري.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024