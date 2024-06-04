رابط استعلام غرامات المرور في العراق 2024 وطريقة سدادها

أطلقت مديرية المرور العامة في العراق، منصة أور الإلكترونية للإستعلام عن غرامات المرور، والعمل على سدادها إلكترونيًا دون الذهاب إلى أي مكان، بالإضافة إلى أن هذه المنصة بها العديد من الخدمات المرورية الأخرى التي يحتاج إليها ملايين المواطنين في دولة العراق، بما يوفر لهم الوقت والجهد اللازم، ويمكنك الإستعلام عن تفاصيل الغرامة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتمكن من التعرف عليها جميع المواطنين في محافظات العراق.

كيفية الإستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني في العديد من المحافظات العراقية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة أور عبر الإنترنت.

ليتم إدخال اسم المستخدم ورقم السر في خانة تسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم اختيار الخدمة التي ترغب فيها.

القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالمواطن أو السائق.

ليتم الضغط على زر “بحث”.

حتى يتم التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالغرامات المرورية.

كيف أسدد غرامات المرور في العراق

أما عن طريقة القيام بسداد غرامات المرور داخل محافظات العراق، فعليك اتباع الخطوات التي نصت على النحو الأتي:-