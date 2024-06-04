مبروك النجاح! استعلم عن نتيجة تالتة إعدادي 2024 الترم الثاني لكل المحافظات من موقع نتيجة نت!

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج الشهادة الإعدادية في بعض محافظات الجمهورية وبالتالي تم إتاحة كشوفات الدرجات على الإنترنت وذلك ليتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم برقم الجلوس، وجدير بالذكر أنه في غضون بضعة أيام سيتم الإعلان عن نتائج الطلاب في باقي المحافظات الأخرى، وعليه فقد أشارت النتائج الأولية بأنها جاءت مرضية للتوقعات بل ومرتفعة عن السنوات الماضية.

نتيجة تالتة اعدادي برقم الجلوس أو الاسم 2024 الترم الثاني من موقع نتيجة نت

يمكن للطلاب اتباع بعض الخطوات للاطلاع على نتائجهم عبر الموقع من خلال تنفيذ الآتي:

اولًا يتم التوجه إلى موقع نتيجة نت من هنا.

بعد ذلك ينبغي التحديد على الشهادة الإعدادية ثم تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

إدراج رقم الجلوس بدقة في الحقل المعد له على المنصة.

أيضًا يتم التحديد على خيار البحث لعرض النتائج فور الإعلان الرسمي عنها.

نتيجة تالتة اعدادى برقم الجلوس والاسم 2024

بعض المحافظات تم الإعلان فيها عن نتائج تالتة اعدادي والبعض الآخر في انتظار اعتماد درجات الطلاب ثم الإفصاح عنها على الفور، هذا وقد أكدت الوزارة أن درجات الطلاب جاءت مرضية بالمقارنة مع نتائج الأعوام السابقة: