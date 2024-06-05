موقع نتائجنا… نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الاول 2024 بالرقم الامتحاني عموم المحافظات

نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الاول 2024، أعلن وزير التربية العراقي أن وزارة التربية والتعليم انتهت من عملية التصحيح والمراجعة ووضع الدرجات لامتحانات الثالث المتوسط، وأشار إلى أن النتائج سترفع قريبا على الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن نتائج الامتحانات، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها بسهولة باستخدام الرقم الامتحاني لكل طالب ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر هذه النتائج فهم يعيشون في حالة من القلق والتوتر الشديدين نظراً لأهمية هذه المرحلة الدراسية في مسيرتهم التعليمية.

رابط نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الاول 2024

تجدر الإشارة إلى أن النتائج ستظهر بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور وذلك لتجنب الذهاب إلى المدرسة والانتظار لساعات طويلة وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتائج:

أولا يجب زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية والموقع الإلكتروني نتائجنا. ثم الضغط على أيقونة نتائج الصف الثالث متوسط. بعد ذلك ينبغي إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم، الرقم الامتحاني، اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب، واسم المدرسة أيضًا. يجب مراجعة المعلومات المدخلة بعناية ثم الضغط على زر عرض النتيجة. في حالة عدم ظهور الصفحة مباشرة يجب الانتظار قليلا حتى يتم تحميل الصفحة بشكل كامل.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول عموم المحافظات

تعتبر نتائج الثالث المتوسط بمثابة نقطة تحول مهمة في حياة الطلاب التعليمية، حيث يترتب عليها الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعليم لهذا السبب تتضاعف أهمية هذه النتائج، مما يجعل الجميع في حالة ترقب شديد وقد بذل الطلاب جهودا كبيرة خلال العام الدراسي، واستعدوا جيداً للامتحانات أملا في تحقيق نتائج مشرفة من هنا تأتي أهمية النتائج كحصاد جهودهم وتعبهم خلال الفترة الماضية.