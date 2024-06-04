ظهرت؟.. نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات العراقية 2024 البصرة وصلاح الدين وكربلاء

أيام قليلة ويتم ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات العراقية، على أن قامت وزارة التربية العراقية في الوقت الحالي، بالبدء في أعمال التصحيح التي تشمل كافة أوراق الطلاب والطالبات، بما تأتي المرحلة الثانية وهي رصد الدرجات الخاصة بكافة المواد بكل دقة، في سبيل أن يتحصل كل طالب على ما يستحقه من الدرجات وفقًا لأداءه في الإمتحانات.

كيف اعرف نتائج ثالث متوسط

وتزامنًا مع ارتفاع معدلات البحث والتساؤلات الكبيرة حول استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات، التي من بينها البصرة وصلاح الدين وكربلاء، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية عبر الإنترنت.

ثم يتم القيام بإدخال اسم الطالب ورقم الهوية.

على أن يتم اختيار الخدمة التي ترغب في تأديتها.

ليتم العمل على إدخال كافة المعلومات الخاصة بالنتائج.

الضغط مباشرة على زر “استعلام”.

وعندها ستقوم بعرض جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج.

متى تعرض نتائج ثالث متوسط

أما عن موعد عرض نتائج الثالث متوسط الدور الأول، فمن المتوقع أن يكون في الأيام القليلة، لكن لم يتم تحديد موعد رسمي لصدور النتائج، على أن يُراعي بأنه في حالة وجود أي بيانات أو قرارات حول موعد ظهور النتائج، سيتم العمل على إعلانها ورفعها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية، والتعرف على كافة الدرجات المتحصل عليها كل طالب وطالبة في المحافظات العراقية.