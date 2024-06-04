صرف مكرمة ملكية 100 دينار للمواطنين.. أعرف الحقيقة الان

زاد العديد من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول حقيقة وجود زيادة أو مكرمة ملكية تم تطبيقها من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وذلك مع دخول عيد الأضحى المبارك، وتصل قيمتها لـ 100 دينار أدرني، إلا أن وزارة التنمية قامت بالكشف عن الحقيقة، حتى يتعرف عليها الجميع في المملكة الأردنية الهاشمية.

هل تم إضافة صرف 100 دينار مكرمة ملكية؟

وأوضحت وزارة التنمية الاجتماعية، أن كل ما يتم انتشاره وتداوله حول صرف مكرمة ملكية 100 دينار لجميع المواطنين داخل المملكة الأردنية الهاشمية، مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، بالإضافة إلى أن رواتب الموظفين والمتقاعدين تأتي بدون أي زيادات أخرى، وفي حالة وجود أي زيادة سيتم التصديق عليها من قبل العاهل الأردني، في إطار أن يحصل عليها جميع المواطنين داخل دولة الأردن.

كيفية استعلام رواتب المتقاعدين في الأردن

أما عن خطوات القيام بالإستعلام عن رواتب المتقاعدين داخل المملكة الأردنية الهاشمية، لكي يتم الحصول عليها من قبل كافة المشتركين في هيئة التقاعد الأردنية، التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية والتأمينات أمام المواطنين، ويمكنك الإستعلام عن الراتب، كما يأتي:-