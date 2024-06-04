اتفرج في البيت .. موعد مباراة الأهلي وفاركو والقنوات الناقلة للماتش ” الأهلي ترتيبه كام ؟ “

تصدر موعد مباراة الأهلي وفاركو عمليات البحث، حيث يمتلك النادي الأهلي ملايين المعجبين الذين يتابعون كافة مباراته، ولذلك يبحثون عن موعد مباراة الأهلي و فاركو في الدوري، حيث يواجه النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ11 ضمن جولات الدوري الممتاز للموسم الحالي، وقد أعلن بالفعل عن موعد مباراة الأهلي وفاركو، وعن القنوات الناقلة للمباراة، وعن مكان إقامة المباراة أيضًا.

موعد مباراة الأهلي وفاركو القادمة 2024

بعد أن تساءل العديد من مشجعي كرة القدم عن موعد مباراة الأهلي وفاركو، قد تم الإعلان بالفعل عن موعد المباراة، والتي ستكون يوم الجمعة الموافق يوم 14 يونيو، وسوف تبدأ المباراة في تمام الساعة 7:00 مساء، بالتوقيت الصيفي لمصر، بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف تقام المباراة في أستاد حرس الحدود.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو

سيتم عرض مباراة الأهلي وفاركو عبر قناة أون تايم سبورت، التي تعد القناة الرسمية والوحيدة، التي تنقل مباريات الدوري المصري الممتاز، وقد أنتظر كافة مشجعي كرة القدم هذه المباراة الهامة، وهذه المواجهة الحماسية التي بين فريق الأهلي وفريق فاركو، حيث يسعى النادي الأهلي في هذه المباراة إلى الفوز والحصول على 3 نقاط، للوصول إلى مركز أعلى في الدوري، ومن أجل الوصول إلى المربع الذهبي، حتى يكون قد حصل النادي الأهلي على الفوز لخمس مرات متتالية في الدوري الممتاز، ويريد فريق فاركو أيضًا الحصول على 3 نقاط أيضًا لتحسين ترتيبه في الدوري المصري.

ترتيب الأهلي وفاركو في جدول ترتيب الدوري المصري

قد حصل النادي الأهلي على المركز 8 بجدول ترتيب الدوري الممتاز المصري، بعدد نقاط يصل إلى 33 نقطة، قد قام بالحصول عليهم خلال المشاركة السابقة في الدوري، كما أن هناك 10 مباريات مؤجلة له، أما فريق فاركو يحتل المركز 16، بعدد نقاط يصل إلى 21 نقطة، قد قام بالحصول عليهم خلال المشاركة السابقة في الدوري، وهناك مباراتين مؤجلتين له.