من كام السنادي.. تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 شباب وبنات جميع محافظات الجمهورية

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024، بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمعظم المحافظات، تبدأ بعد ذلك مرحلة أخرى وهي مرحلة التقديم للمدارس الثانوية العامة ومدارس التعليم الفني بكافة تخصصاتها “تجاري و زراعي و صناعي و خدمات” بالإضافة أيضًا إلى مدارس التمريض فهي مرحلة حاسمة في حياة طلاب الشهادة الإعدادية، واليوم سوف نستعرض معكم تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024

تفاصيل تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024

فبعد أن اطمأن العديد من أولياء الأمور على نتائج أبنائهم من طلاب الشهادة الإعدادية، هناك من يبحث منهم عن تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 وذلك لإلحاق أبنائهم بها، وقد جاء تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 على النحو التالي:

تنسيق تمريض محافظة القاهرة: 225 درجة

تنسيق تمريض محافظة الإسكندرية: 218 درجة

تنسيق تمريض محافظة دمياط: 205 درجة

تنسيق تمريض محافظة كفر الشيخ: 222 درجة

تنسيق تمريض محافظة الشرقية: 228 درجة

تنسيق تمريض محافظة المنوفية: 225 درجة

تنسيق تمريض محافظة الفيوم: 219 درجة

تنسيق تمريض محافظة مرسى مطروح: 206 درجة

تنسيق تمريض محافظة القليوبية: 217 درجة

تنسيق تمريض محافظة جنوب سيناء: 225 درجة

تنسيق تمريض محافظة سوهاج: 223 درجة

تنسيق تمريض محافظة بني سويف: 216 درجة

تنسيق تمريض محافظة الوادي الجديد: 220 درجة

تنسيق تمريض محافظة الأقصر: 199 درجة

تنسيق تمريض محافظة أسوان: 208 درجة

تنسيق تمريض محافظة المنيا: 213 درجة

تنسيق تمريض محافظة قنا: 208 درجة

تنسيق تمريض محافظة أسيوط: 224 درجة

تنسيق تمريض محافظة السويس: 222 درجة

شروط القبول في مدارس التمريض 2024

وجدير بالذكر أن هناك مجموعة من الشروط يجب أن تتحقق في الطالب، وذلك للقبول في مدارس التمريض 2024 وهي: