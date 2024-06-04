من كام السنادي.. تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 شباب وبنات جميع محافظات الجمهورية

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024، بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمعظم المحافظات، تبدأ بعد ذلك مرحلة أخرى وهي مرحلة التقديم للمدارس الثانوية العامة ومدارس التعليم الفني بكافة تخصصاتها “تجاري و زراعي و صناعي و خدمات” بالإضافة أيضًا إلى مدارس التمريض فهي مرحلة حاسمة في حياة طلاب الشهادة الإعدادية، واليوم سوف نستعرض معكم تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024
تفاصيل تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024
فبعد أن اطمأن العديد من أولياء الأمور على نتائج أبنائهم من طلاب الشهادة الإعدادية، هناك من يبحث منهم عن تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 وذلك لإلحاق أبنائهم بها، وقد جاء تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 على النحو التالي:
- تنسيق تمريض محافظة القاهرة: 225 درجة
- تنسيق تمريض محافظة الإسكندرية: 218 درجة
- تنسيق تمريض محافظة دمياط: 205 درجة
- تنسيق تمريض محافظة كفر الشيخ: 222 درجة
- تنسيق تمريض محافظة الشرقية: 228 درجة
- تنسيق تمريض محافظة المنوفية: 225 درجة
- تنسيق تمريض محافظة الفيوم: 219 درجة
- تنسيق تمريض محافظة مرسى مطروح: 206 درجة
- تنسيق تمريض محافظة القليوبية: 217 درجة
- تنسيق تمريض محافظة جنوب سيناء: 225 درجة
- تنسيق تمريض محافظة سوهاج: 223 درجة
- تنسيق تمريض محافظة بني سويف: 216 درجة
- تنسيق تمريض محافظة الوادي الجديد: 220 درجة
- تنسيق تمريض محافظة الأقصر: 199 درجة
- تنسيق تمريض محافظة أسوان: 208 درجة
- تنسيق تمريض محافظة المنيا: 213 درجة
- تنسيق تمريض محافظة قنا: 208 درجة
- تنسيق تمريض محافظة أسيوط: 224 درجة
- تنسيق تمريض محافظة السويس: 222 درجة
شروط القبول في مدارس التمريض 2024
وجدير بالذكر أن هناك مجموعة من الشروط يجب أن تتحقق في الطالب، وذلك للقبول في مدارس التمريض 2024 وهي:
- حصول الطالب على الشهادة الإعدادية
- أن يكون الطالب قد درسه اللغة الأجنبية كـ لغة أولى أو ثانيه
- أن يكون الطالب حاصل على الجنسية المصرية
- أن يكون الطالب المتقدم حاصل على شهادة الإعدادية من نفس المحافظة التابع لها
- إذا كان المتقدم “طالبة” يجب ألا تكون متزوجة وألا تتزوج خلال العام الدراسي
- أن يتجاوز المتقدم مجموعة من الاختبارات، في اللغة العربية و الانجليزية و الحاسب الآلي بحيث لا تقل نسبة نجاحه في كل مادة عن 70 %
- قبل التقديم يجب أن يخضع الطالب لكشف طبي