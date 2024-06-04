كشوفات اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 محافظات العراق

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
كشوفات اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 محافظات العراق
اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024

نشرت وزارة الداخلية، الوجبات الجديدة من نقل النفوس في العديد من المحافظات العراقية، بما أصبح سهلاً على جميع المواطنين في المحافظات، من استخراج الكشوفات المعنية بمعرفة البيانات التي تم تعديلها سواء كان في محل الإقامة أو الإسم الخاص بالشخص المتقدم، ويمكنك الإستعلام عن هذه الوجبة عبر بوابة المواطن الإلكترونية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها جميع المواطنين الراغبين في تعديل بياناتهم.

خطوات استخراج أسماء نقل النفوس في العراق

وهناك بعض الخطوات الهامة التي من خلالها يمكنك الإستعلام عن أسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبات الجديدة، كما يلي: –

  • أن يتم الدخول إلى بوابة المواطن الإلكترونية.
  • ثم يتم القيام بتسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من البوابة.
  • مع اختيار الوجبة التي عليها الدور.
  • ومن ثم يتم تدوين كافة المعلومات الخاصة بالمواطن، الراغب في استخراج كشوفات نقل النفوس.
  • الضغط على زر “بحث”.
  • حتى تقوم بإستخراج كشوفات المقبولين في نقل النفوس الوجبات الأخيرة بما تشمل كافة المحافظات العراقية.
كشوفات اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 محافظات العراق
كشوفات اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 محافظات العراق

مستندات التقديم في نقل النفوس الوجبة الجديدة

وحددت وزارة الداخلية بعض الوثائق المعنية بطلب التقديم في نقل النفوس الوجبات الجديدة، وذلك بما يشمل كافة المحافظات العراقية، وفقًا للأتي:-

  • أن يقوم بإحضار نسخة من الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم.
  • إرفاق صورة من البطاقة السكنية صلاحة.
  • كذلك يجب أن يتم تقديم صورة من البطاقة الإنتخابية للشخص المتقدم.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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