شغال الآن.. رابط بوابة الازهر الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس 2024 ترم ثاني في كل المحافظات

رابط بوابة الازهر، ايام قليلة ويتم تفعيل رابط بوابة الازهر الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس 2024 بشكل رسمي بعد أن تنتهي أعمال التصحيح التي تشهدها جميع الكنترولات خلال تلك الفترة، وبعدها سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 من قبل شيخ الازهر ليتم رفعها عبر المواقع الالكترونية وارسالها إلى جميع المعاهد الازهرية ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة والمجموع بالدرجات بسهولة، واليكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الاعدادية الازهرية 2024 بالخطوات.

رابط بوابة الازهر

وكعادة كل عام يمكنك الاستعلام عن نتيجة الاعدادية الازهرية 2024 عبر رابط بوابة الازهر الشريف بعد أن يتم اعتمادها، وذلك بعد أن تنتهي أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعداد كشوف بأسماء الراسبين والناجحين ودرجاتهم على حد السواء ليتم ارسالها إلى المعاهد في كافة انحاء الجمهورية، ومع انتهاء الامتحانات في 22 مايو الماضي فمن المتوقع أن يكون موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية خلال الأسبوع الجاري، واليكم رابط بوابة الازهر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الثاني 2024:

يجب عليك الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

قم باختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024.

عليك أن تحدد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.

الآن ابدء في ادخال رقم الجلوس الذي يخص الطالب بشكل صحيح.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك النتيجة بالدرجات فورا.

توزيع درجات نتيجة الاعدادية الازهرية 2024

ويقدر مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بنحو 245 درجة كاملة، ليكون اجمالي المجموع الكلي للشهادة الإعدادية الأزهرية 490 درجة، موزعة على النحو التالي:

مادة أصول الدين: 100 درجة.

مادة اللغة العربية: 100 درجة.

مادة الرياضيات: 60 درجة.

مادة الفقه: 50 درجة.

مادة القرآن الكريم: 40 درجة.

مادة العلوم: 40 درجة

مادة الدراسات الأجتماعية: 40 درجة.

ويمكنك ترك بياناتك لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.