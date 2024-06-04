“ظهرت حالاً” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الاحمر 2024 pdf الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الاحمر 2024، شهدت اللحظات الماضية اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الاحمر 2024 الترم الثاني وتم نشر اسماء اوائل الاعدادية بالمحافظة على مستوى جميع الإدارات التعليمية، وأصبحت النتيجة متاحة أمام جميع الطلبة والطالبات pdf بكل سهولة، ونقدم لكم في السطور القادمة رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة إلكترونياً دون الخروج من المنزل.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الاحمر 2024

اعتمد السيد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الاحمر 2024 الترم الثاني رسميا بنسبة نجاح بلغت 77,4%، كما اعتمد سيادته نتيجة الاعدادي المهني بنسبة نجاح وصلت 80,7%، ونسبة نجاح الشهادة الاعدادية للمكفوفين بلغت 100%، وكذلك تم اعتماد نتيجة الاعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 78%، ونسبة نجاح تلمذة صناعية 100%، وتم اعلان اسماء الاوائل على مستوى المحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية البحر الاحمر pdf

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الاحمر 2024 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس، حيث نشرت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة رابط pdf للنتائج ليتمكنوا من استخراجها بكل سهولة، وذلك من خلال الخطوات البسيطة التالية:-