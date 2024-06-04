“من هنا” .. طريقة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية في الإمارات 2024 والرسوم المقررة

يتميز إجراء تمديد تأشيرة الزيارة العائلية في الإمارات بالسهولة واليسر، حيث يتوجب إتباع عدة خطوات بسيطة عبر الإنترنت، فقد أطلقت الحكومة الإماراتية هذه الخدمة الإلكترونية لتوفير التسهيلات للمواطنين والمقيمين، كما يمكن تسديد الرسوم المتعلقة بهذه الخدمة أيضا عبر الإنترنت، وذلك بهدف تجنب الازدحام وتقديم أفضل خدمة ممكنة للجميع.

طريقة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية في الإمارات

للتمديد في تأشيرة الزيارة العائلية في الإمارات عبر الإنترنت، يمكنك إتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة صفحة تمديد تأشيرات الزيارة العائلية. انقر على الرابط المخصص لخدمة التمديد. قراءة تفاصيل الخدمة والتأكد من استيفاء جميع الشروط. ابدأ الخدمة من خلال النقر على زر “ابدأ الخدمة”. إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، قم بإنشاء حساب جديد باستخدام البريد الإلكتروني والرمز السري. بعدها قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة على موقع تقديم طلب تمديد التأشيرة. انقر على أيقونة “التالي”، ثم قم بإرفاق الأوراق التي يطلبها الموقع منك. اضغط على زر “دفع الرسوم” أو “تسديد الرسوم”، واختر الطريقة المناسبة لك لدفع الرسوم. قم بكتابة بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك واتبع التعليمات المقدمة. انقر على زر “إرسال الطلب” وانتظر الرد من الجهة المختصة. بعدها سيصلك إشعارا في حالة الموافقة على طلبك. بمجرد الموافقة، قم بطباعة إذن الدخول الخاص بك إلكترونيا.

ما رسوم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية في الإمارات ؟

في الإمارات، تفرض رسوم محددة لتمديد تأشيرات الزيارة، وهي كالتالي: