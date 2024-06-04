استعلم pdf نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول في جميع محافظات العراق عبر موقع وزارة التربية الرسمي

يترقب العديد من الطلاب موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول وخاصة بعد أن انتهي الطلاب من أداء الامتحانات وقد مرت هذه الامتحانات بسلام دون مواجهة أي صعوبات أو شكاوي تتعلق بمستوى الأسئلة، وينتظر الجميع إعلان النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية التي من المتوقع إعلانها قبل حلول عيد الأضحى، وفي هذا الصدد سوف نوضح كافة التفاصيل عنها، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

تزادد التساؤلات عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول وذلك لأنها من أهم المراحل التعليمية بالعراق التي يتحدد بها مستقبل الطلاب المهني والأكاديمي، وتم الإعلان من قبل مصادر وزارة أنه من المتوقع ظهورها قبل عيد الأضحى المبارك وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح وتوزيع الدرجات، وستقوم الوزارة بإجراء مراجعة شاملة لكافة أوراق الامتحانات في العديد من المحافظات العراقية، ويمكنهم الاستعلام عنها من خلال موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية العراقية.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

إذا كنت من طلاب تلك المرحلة وأردت الاستعلام عن عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول، فاتبع الخطوات التالية:

توجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

أدخل بعد ذلك بيانات الخاصة بالطالب مثل اسم الطالب ورقمه الامتحاني.

حدد المرحلة التعليمية وهي الثالث متوسط دور اول 2024.

وكذلك اختر أيضا الدور الأول الذي ترغب في الاستعلام عنه.

اختر المحافظة التي يقيم فيها الطالب من القائمة المتاحة.

أدخل رقم الجلوس أو الرقم الامتحاني وأي معلومات أخرى مطلوبة.

بعد التأكد أيضا من صحة البيانات المدخلة، انقر على زر “استعلام “.

وستبدو أيضا لك كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج الطالب، ويمكنك تحميل كشوفات النتائج بصيغة PDF إذا كانت متاحة.