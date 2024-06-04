رابط تنزيل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في كل محافظات العراق

أصبحت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أهم الموضوعات البحثية التي تصدرت محركات بحث جوجل، ويجدر بنا الإشارة إلى أن برنامج الرعاية الاجتماعية أحد برامج الدعم والمساعدة التي توفرها الحكومة في العراق للأشخاص المحتاجين، ويتطلب الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية استيفاء مجموعة من الشروط الضرورية، وفي هذا السياق سوف نوضح كافة التفاصيل عن أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية، وكذلك خطوات الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

لكي يتمكن المواطنين من الحصول على الدعم ويكونوا ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ينبغي عليهم استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم مقيمًا في إحدى محافظات العراق بشكل دائم.

يتعين على المتقدم ألا يكون لديه عمل ثابت أو وظيفة.

أن يكون المستفيد من أصل عراقي ويحمل الجنسية العراقية.

ألا يكون لدى المتقدم أي أملاك أو عقارات بأسمه أو باسم أحد أفراد أسرته.

يتعين على المتقدم تقديم سبب واضح ومقنع للحصول على الدعم.

أن يكون عمر المتقدم أقل من 60 سنة للرجال وأقل من 55 سنة للنساء.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

حددت منصة مظلتي إمكانية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: