استعلام حساب المواطن برقم الهوية نفاذ 1445 وشروط الحصول على الدعم للنساء والرجال

تسهيلا على المواطنين في السعودية، قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتحت إشراف السلطات المعنية رابط استعلام حساب المواطن برقم الهوية نفاذ 1445 التابع لبرنامج حساب المواطن، والذي أطلقته المملكة العربية السعودية منذ فترة لتوفير كافة سبل الدعم للأفراد الذين يعانون من سوء المعيشة و غلاء الأسعار حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق الموازنة وخلق حياة كريمة لهؤلاء الأشخاص، وسنتناول في موضوعنا اليوم خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية نفاذ 1445

خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية نفاذ 1445

وجدير بالذكر أن خصصت الحكومة السعودية موقع رسمى خاص بحساب المواطن، بحيث يستطيع الفرد أن يستعلم عن حسابه الشخصي بحساب المواطن ويمكن تلخيص خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية نفاذ 1445 في النقاط التالية:

أولاً: عليه أن يقوم بزيارة موقع “برنامج دعم المواطن” وهو الموقع الرسمي لحساب المواطن

ثانياً: يجب أن يقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، وذلك حتى يتمكن من تسجيل الدخول على الموقع

ثالثاً: عليه أن يقوم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامه، بعد الانتهاء من خطوة تسجيل الدخول

رابعاً: الضغط على زر “الدخول”

خامساً: الضغط على خيار “دراسة الأهلية”، والظاهر بالشريط العلوي

سادساً: سيطلب منك بعد ذلك إدخال مجموعة من البيانات الأساسية، قم بإدخالها ثم بعد ذلك اضغط على كلمة “استعلام”

سابعاً: وأخيرًا ستظهر أمامك صفحة تحتوي على جميع البيانات التي تخص الأهلية

شروط الحصول على دعم برنامج المواطن

وفي سياق آخر متصل، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالأراضى السعودية بوضع مجموعة من الشروط والتي يجب أن تنطبق على المُتقدم، حتى يتمكن من الحصول على دعم برنامج المواطن وهي: