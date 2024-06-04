“اعدادية الازهر”.. نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس 2024 الترم الثاني عبر بوابة الازهر azhar.gov.eg في جميع المحافظات

يثير إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس 2024 اهتمامًا كبيرًا لدى العديد من الأسر وأولياء الأمور، خاصةً في الساعات الأخيرة وهذا تزامن مع الإعلان عن الشهادة الإعدادية للتعليم العام ، وفيما ينتظر طلاب التعليم الأزهري إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي الأزهري للترم الثاني حيث يتم حاليًا الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الامتحانات التي انتهت قبل أسبوعين في 22 مايو الماضي، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج في الساعات القادمة.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس 2024

في الفترة الأخيرة، تداولت الأخبار عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس 2024 في عدد من المحافظات، إلا أن قطاع المعاهد الأزهرية أكد استمرار عملية تصحيح أوراق الامتحانات في جميع مراكز المراجعة والتصحيح على مستوى الجمهورية، وسيعلن عن النتائج بشكل مركزي فور انتهاء عملية التصحيح، حيث يتم رفع نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية إلى شيخ الأزهر الشريف لاعتمادها رسميًا، وكما تتاح النتيجة على بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس لجميع المحافظات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس 2024

وتقوم بوابة الأزهر الإلكترونية بنشر نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس 2024 في جميع المحافظات في نفس الوقت، حيث يتم اعتماد النتيجة من قبل شيخ الأزهر خلال الأسبوع الجاري، وفقًا لما أعلنته مصادر داخل لجان التصحيح. يحذر قطاع المعاهد من دفع أي مبالغ مالية مقابل النتيجة، حيث سيتم الإعلان عنها بعد اعتمادها رسميًا خلال هذا الأسبوع، للاستعلام عن هذه النتيجة يمكنك اتباع الخطوات التالية: