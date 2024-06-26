“كل الأسلحة بذخيرة كاملة ” شفرات جاتا الاصلية 2024 للكمبيوتر والبلايستيشن أكواد مش منتشرة وصعب تلاقيها

شفرات جاتا الاصلية، تعد لعبة جاتا من أشعر الألعاب الإلكترونية المنتشرة بين الشباب، لأنها لعبة حرة ومليئة بالتشويق والإثارة، ولزيادة متعة اللعب يتم استخدام بعض الرموز والاكواد للتسهيل على اللاعب شراء المركبات بأنواعها المختلفة المستخدمه في اللعبة، بالإضافة إلي الأسلحة المختلفة، وكذلك سهولة ذهاب اللاعب لأماكن مخفية في خريطة اللعبة ويطلق على تلك الرموز اسم شفرات جاتا الاصلية، وتلك الشفرات توفير العديد من المزايا اللاعب بجانب ما تم ذكره من تغيير الملابس، وكذلك حالات الطقس،….إلخ.

شفرات جاتا الاصلية

شفرات جاتا الاصلية يتم كتابتها على لوحة المفتاح بكل سهولة لتقديم ادوات المساعدة إلي اللاعب ومنها:

شفرة تغيير حالة الطقس: MAKEITRAIN. و شفرة امتلاك دبابة: PANTER. كذلك سفرة السباحة بشكل سريع: GOTGILLS. وأيضا شفرة الجري باقصى سرعة: CATCHME. بالإضافة أن شفرة امتلاك طائرة الألعاب الجوية: BARNSTORM. وشفرة جعل سيارة الشرطة تستهدفك: FUGITIVE. و شفرة إعادة شحن الصحة مرة أخرى: POWERUP. وكذلك شفرة الحصول على دراجة جديدة: BANDIT. أما شفرة الحصول على دراجة نارية سريعة: PCJ-600 ROCKET. وتكون شفرة سيارة سباق: RAPIDGT. وشفرة الحصول على طائرة هيلوكبتر: BUZZOFF. وشفرة امتلاك موتوسيكل الرمال : OFFROAD. وأيضا شفرة عدم التأثر بأي إصابة مدة طويلة: PAINKILLER. شفرة زيادة الصحة إلى 100% : TURTLE وهناك شفرة مظلات باراشوت: SKYDIVE. و شفرة جعل سيارة الشرطة تستهدفك: FUGITIVE. كما أن شفرة الحصول على سيارة ليموزين طويلة: VINEWOOD.

طريقة استخدام أكواد جاتا للكمبيوتر

في أثناء اللعب يتم كتابة شفرات جاتا الاصلية لتقديم وسائل المساعدة اللاعب وذلك عن طريق الخطوات التالية: