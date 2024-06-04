“تنسيق الثانوي من كام؟؟”.. توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 في الجيزة والاسكندرية والاوراق المطلوبة للتقديم في كل المحافظات

تزايدت عمليات البحث عن توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 خاصة بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات، ولكن في الواقع لم تظهر التوقعات بشأن الالتحاق بالمدارس الثانوية، ومن المتوقع أنه سوف يتم الإعلان عنه بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية في كل المحافظات، و نتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة لهذا العام سيكون منخفض هذا العام، وسوف نورد بعض التوقعات للتنسيق هذا العام.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024

يهتم طلاب الشهادة الإعدادية بالتعرف على توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 وذلك تبعا للنتائج التي أعلن عنها، وتكون على النحو التالي:

محافظة الشرقية: 238 درجة.

محافظة الجيزة: 218 درجة.

محافظة المنيا: 230 درجة.

محافظة أسيوط: 240 درجة.

محافظة القليوبية: 240 درجة.

محافظة الغربية: 236 درجة.

محافظة المنوفية: 230 درجة.

محافظة الإسماعيلية: 230 درجة.

محافظة الإسكندرية: 225 درجة

مؤشرات توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024

ولم تظهر أي إعلانات رسمية حول تنسيق الثانوية العامة 2024، ولكن مؤشرات توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 تدل على أن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي يبدأ من 245 حتى 247 درجة، وهذه التوقعات يفضل ألا يعتد بنا بها لأنها لم تصدر عن وزارة التربية والتعليم، ولكن من المقرر أن الوزارة سوف تعلن عن تنسيق للتعليم الثانوي بعد الانتهاء من الإعلان عن النتائج في كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوي

ينبغي على الطلاب تجهيز مجموعة من الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوي، وهي: