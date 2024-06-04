“من هنا” تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي

يتصدر جدول امتحانات الثانوية العامة قائمة البحث الخاصة بمحرك جوجل، وذلك نظرًا لاقتراب موعد الامتحانات حيث تفصلنا أيام قليلة وسوف يبدأ الطلاب في خوض الإمتحانات الخاص بالدور الأول لعام 2024 ميلاديًا، لذلك فإن أولياء الأمور والطلاب يريدون بشدة معرفة مواعيد الامتحانات بالتحديد، وهذا ما سوف نسلط عليه الضوء خلال مقالنا.

جدول امتحانات الثانوية العامة

إن جدول امتحانات الثانوية العامة من المقرر أن يبدأ يوم الإثنين المقبل الذي يوافق يوم 10 من شهر يونيو، وذلك في المواد الغير مضافة إلى المجموع، بينما سوف تبدأ الامتحانات في المواد الأساسية من يوم السبت الذي يوافق يوم السبت 22 من يونيو، وسوف نوضح الجدول بالتفصيل فيما يلي:

أولًا يتم بدء الامتحانات بمادة اللغة العربية في يوم السبت 22 يونيو.

بعدها يتم إجراء الامتحان الخاص باللغة الأجنبية الثانية في يوم 25 يونيو الموافق يوم الثلاثاء.

ثم يتبعها إمتحان الفيزياء للشعبة العلمية وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية في يوم 29 يونيو الموافق السبت.

كذلك يكون امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم 2 يوليو.

وأيضًا امتحان الجغرافيا والكيمياء سيكون يوم السبت 6 من شهر يوليو.

بيننا امتحان العلوم البيئة والجيولوجيا لعلمي علوم وأيضًا الهندسة الفرعية والجبر لعلمي رياضة وعلم النفس والاجتماع الخاص بالشعبة الأدبية سوف يكون يوم 10 يوليو الموافق يوم الأربعاء.

بالإضافة إلى أن امتحان التفاصيل وللتكامل الخاص بعلمي رياضة سيتم في 13 يوليو الموافق يوم السبت.

كذلك امتحان الفلسفة والمنطق الخاص بالشعبة الأدبية، والاستاتيكا لعلمي رياضة، والأحياء لعلمي علوم سيكون في يوم 17 يوليو الموافق يوم الأربعاء.

وأخيرًا امتحان الديناميكا لعلمي رياضة سيتم في يوم السبت 20 يوليو.

إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة 2024

سوف يحصل طلاب المرحلة الثانوية على أجازة لمدة 5 أيام وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وسوف تبدأ الإجازة من يوم السبت 15 يونيو وحتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو، وسوف تنطلق الامتحانات الخاصة بالمواد الأساسية في يوم 22 يونيو حتى يوم 20 يوليو لعام 2024.