فرحة النجاح! استخرج نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم من موقع نتائجنا results.mlazemna

تزامنًا مع انتهاء امتحانات الطلاب ارتفع معدل البحث عن رابط استخراج نتائج ثالث متوسط العراق كما أن الوزارة قد أكدت على أن إعلان النتائج سيتم الكشف عنها فور الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد درجات الطلاب، وعليه فقد حددت وزارة التربية موقع نتائجنا التابع للوزارة حتى يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلاله توفيرًا للوقت والجهد على الطلاب.

رابط استخراج نتائج ثالث متوسط العراق 2024 بالاسم عبر موقع نتائجنا

حددت وزارة التربية والتعليم بالعراق الرابط الرسمي الذي يتم من خلاله استخراج النتائج حيث يتمكن الطلاب من خلاله الاطلاع على النتائج فور رفعها على المنصة، لذلك حددت الوزارة مجموعة من الخطوات التي يتم من خلالها الحصول على نتائج وذلك عبر اتباع الآتي:

أولًا يتوجه الطالب أو ولي أمره إلى منصة نتائجنا الإلكترونية عبر الرابط المخصص لها من هنا.

بعد ذلك يتم كتابة اسم الطالب بالكامل ورقم الامتحان في الأماكن المحددة لها.

أيضًا يتم النقر على خيار نتائج الثالث المتوسط.

أخيرًا ينبغي النقر على الاستعلام على النتيجة والانتظار حتى تظهر نتيجة الطالب، كما يمكن الاحتفاظ بالكشف من خلال اختيار حفظ بصيغة pdf.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 موقع الوزارة

بعض الطلاب يحرصون على استخراج نتائجهم من موقع وزارة التعليم الرسمي، لذلك وفرت لهم الإدارة رابط يمكن من خلاله الاطلاع على النتائج بعد تنفيذ الآتي: