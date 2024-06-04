كيف يمكنني التسجيل في مبادرة استبدال أجهزة التكييف في السعودية والشروط المطلوبة

zeyad eldeeb تاريخ النشر تصنيف أخبار السعودية
كيف يمكنني التسجيل في مبادرة استبدال أجهزة التكييف في السعودية والشروط المطلوبة

يهتم الكثير من المواطنين في السعودية بمعرفة خطوات التسجيل في مبادرة أجهزة التكييف التي أوضح عنها المركز السعودي لتحفيز الطاقة لاستبدال الأجهزة القديمة مكيفات “الشباك”، وهذا للعمل على تشجيع المواطنين في القيام بتبديل الأجهزة الخاصة بهم بأجهزة أخرى جديدة بأعلى جودة، فضلاً عن دعم الصناعة الوطنية بالمملكة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على خطوط التسجيل في مبادرة استبدال المكيفات، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالتقديم في المبادرة.

طريقة التسجيل في مبادرة استبدال المكيفات

للهدف في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في السعودية قام المركز السعودي بتحديد كفاءة الطاقة بعدة خطوات يجب عليك القيام باتباعها  للتسجيل في المبادرة الخاصة باستبدال المكيفات، وهي من خلال ما يلي:

  • أولاً قم بالدخول على منصة المركز السعودي الخاص بكفاءة الطاقة.
  • ومن ثم قم بإجراء الدخول من خلال تسجيل رقم الهوية.
  • ومن ثم قم بتسجيل تاريخ الميلاد.
  • ثم أرفق الكود أو الرمز الواضح.
  • ثم اضغط على خيار زر «التحقق من الأهلية».

ما هي شروط التقديم في المبادرة؟

يوجد عدة شروط يجب عليك  توفرها للقيام بالتسجيل في مبادرة المركز الوطني الخاص باستبدال المكيفات، وهي من خلال ما يلي:

  • ألا يقل سن المستفيد من هذه المبادرة عن 21 سنة.
  • يجب على الشخص عدم تغيير مكان المكيف، إذ يمكنك تركيب المكيف الجديد مكانه القديم في المنزل.
  • أن يكون هناك تكييف “شباك” قابل للاستبدال.
  • يجب أن يسلم الشخص التكييف القديم بكافة حالته وكامل الأجزاء، دون أن ينقص أي جزء.
  • أيضا يمكن أن يكون التكيف يعمل  على الساخن والبارد.
  • ينبغي أن يكون مكيف الشباك أيضا القديم صالح الاستخدام دون وجود أي أعطال أو عيوب.
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zeyad eldeeb

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