كيف يمكنني التسجيل في مبادرة استبدال أجهزة التكييف في السعودية والشروط المطلوبة

يهتم الكثير من المواطنين في السعودية بمعرفة خطوات التسجيل في مبادرة أجهزة التكييف التي أوضح عنها المركز السعودي لتحفيز الطاقة لاستبدال الأجهزة القديمة مكيفات “الشباك”، وهذا للعمل على تشجيع المواطنين في القيام بتبديل الأجهزة الخاصة بهم بأجهزة أخرى جديدة بأعلى جودة، فضلاً عن دعم الصناعة الوطنية بالمملكة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على خطوط التسجيل في مبادرة استبدال المكيفات، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالتقديم في المبادرة.

طريقة التسجيل في مبادرة استبدال المكيفات

للهدف في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في السعودية قام المركز السعودي بتحديد كفاءة الطاقة بعدة خطوات يجب عليك القيام باتباعها للتسجيل في المبادرة الخاصة باستبدال المكيفات، وهي من خلال ما يلي:

أولاً قم بالدخول على منصة المركز السعودي الخاص بكفاءة الطاقة.

ومن ثم قم بإجراء الدخول من خلال تسجيل رقم الهوية.

ومن ثم قم بتسجيل تاريخ الميلاد.

ثم أرفق الكود أو الرمز الواضح.

ثم اضغط على خيار زر «التحقق من الأهلية».

ما هي شروط التقديم في المبادرة؟

يوجد عدة شروط يجب عليك توفرها للقيام بالتسجيل في مبادرة المركز الوطني الخاص باستبدال المكيفات، وهي من خلال ما يلي: