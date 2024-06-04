ما هي الشروط والمتطلبات المطلوبة لفتح مؤسسة فردية في المملكة العربية السعودية 1446

أوضحت وزارة التجارة السعودية عن توفير الكثير من الخدمات الضرورية لأصحاب المؤسسات والأشخاص الذين يريدون إنشاء مؤسسة خاصة بهم، ومن أهم هذه الخدمات هي خدمة فتح المؤسسات الفريدة في المملكة العربية السعودية وهذا عن طريق توافر عدة شروط ومن أهمها القيام بتوفير السجل التجاري من قبل القيام بممارسة أي أنشطة خلال المؤسسة، وسداد كافة الرسوم المطولة للقيام بفتح المؤسسة، لذلك سوف نتعرف معا عن طريق هذا المقال على الشروط الخاصة بفتح مؤسسة فردية في المملكة 1446هـ وما هي المتطلبات الضرورية لفتح المؤسسة.

شروط فتح مؤسسة فردية في السعودية

يوجد الكثير من الشروط التي يمكن توافرها لكي يستطيع الفرد القيام بفتح مؤسسة فردية في المملكة العربية السعودية، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

ألا يكون مالك المؤسسة سنه أقل من 18 عام.

ألا يكون مالك المؤسسة موظف حكومي في قطاع الحكومة.

ألا يقل حساب الشخص المتقدم عن 5000 ريال سعودي.

ينبغي أن يكون السجل التجاري ساري المفعول.

ينبغي دفع كافة الرسوم الخاصة بتوضيح السجل التجاري.

يمكن إتاحة رقم موحد للمؤسسة الفردية، وهذا لاستعمال هذا الرقم في تعريف الشركة.

يمكن تقديم كافة المعلومات الخاصة بمالك المؤسسة بصورة صحيحة ودقيقة.

متطلبات فتح مؤسسة فردية في السعودية

أوضحت وزارة التجارة في السعودية عن المتطلبات التي يمكن توافرها لكي يستطيع صاحب الشركة فتح مؤسسة فردية في المملكة، وتتمثل هذه المتطلبات في ما يلي: