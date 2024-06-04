كيف يمكنني الحصول على الجنسية الكويتية؟ اعرف القوانين والشروط المطلوبة

الجنسية الكويتية تعتبر من أصعب الجنسيات على مستوى العالم لتتمكن من الحصول عليها، إذا كنت ترغب في الحصول عليها، يجب أن تكون على معرفة بوجود الكثير من القواعد والأحكام التي يتم تحديدها لمن يحق له الحصول عليها ومن لا يحق له، إذا كنت تريد معرفة الكثير عن تلك الموضوع المهم والصعب فأنت في المكان الملائم، لأننا من خلال هذا المقال سوف نوفر لك نظرة كاملة من هذا القانون وما يشمله من فوائد وعواقب.

قانون الجنسية الكويتية

لمعرفة أهم القوانين الخاصة بالجنسية الكويتية تابعونا من خلال النقاط التالية:

يجب أن يكون الابن من أم و أب كويتين، سواء كان مولود في الكويت أو في أي بلد ثانية.

يجب أن يكون الشخص عربياً، وأن يكون مقيم داخل الكويت على الأقل 15 عاماً ولا يتجاوز ال 20 عاماً.

يمكن أن دون نسب أو مجهول الوالدين، لأن الكويت تستقبل كل من يحق له مأوى أو حماية بكل ترحيبية.

ألا يكون الشخص عليه أحكام بأى جريمة مخالفة للشرف والأخلاق، حيث أنها تحترم النظام والقانون.

يجب أن يعرف اللغة العربية.

أن يكون على الدين الإسلامي، فالإسلام هو دين السلام للكويت.

أن تتصف المرء بالمعاملة الطيبة والسمعة الحسنة.

أن يكون شارك بصورة كبيرة في خدمة الدولة.

الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية الكويتية