حقق حلمك وامتلك شقة.. طريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي وما هي الأوراق المطلوبة؟

لقد قامت وزارة الإسكان الاجتماعي بالإعلان عن مجموعة من الشروط المطلوبة للقيام بالتقديم ضمن المنحة الخاصة بالإسكان الاجتماعي 2024 ومن ثم الحصول على شقة، وقد أتى ذلك ضمن إطار القيام بتقديم العون إلى كافة الطبقات الاجتماعية، والجدير بالذكر أنه يتم توافر الوحدات السكنية إلى كافة المواطنين فقد قامت الحكومة بتجهيزها تبعًا للقياسات العالمية، ولابد قبل القيام بالتقديم، تجهيز جميع الأوراق التي تكون مطلوبة من أجل إمكانية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي وأيضًا توافر الشروط اللازمة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

سوف نعرض لكم الأوراق المطلوبة من أجل القيام بالتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي وذلك من خلال النقاط التالية:

إحضار عدد 1 صورة وذلك من البطاقة الشخصية، ولابد أن يكون مفعولها ساري.

تقديم جميع الأوراق وكذلك المستندات التي بدورها تعمل على تحديد القيمة الخاصة بالدخل.

يشترط أن يكون المرتب المذكور متوافق وذلك مع صافي الدخل.

إحضار شهادة ميلاد الأطفال وذلك تواجدها.

إحضار إيصال مقدم الحجز، وأيضًا المصروفات الخاصة بالتسجيل التي تم القيام بدفعها داخل البريد المصري.

في حال كان المتقدم متزوج وكانت زوجته تعمل يجب تقديم المفردات التي تتعلق بمرتب الزوجة، ولكن في حال إن كانت لا تعمل لا يجب ذلك.

إرفاق القسيمة الخاصة بالجواز.

شروط التقديم في شقق الإسكان

توجد مجموعة من الشروط اللازمة للتقديم في شقق الإسكان وهذه الشروط تتمثل فيما يلي: