لبيك اللهم لبيك.. تعرف على خطوات التسجيل في منصة نسك الحج 1445

الحج هو ركن من أركان الإسلام الخمسة، ويعد من أعظم العبادات التي يتمنى كل مسلم القيام بها، هذا ومع اقتراب موسم الحج لعام 1445هـ، يُعد التسجيل لأداء فريضة الحج عبر منصة “نسك الحج” خطوة أساسية للراغبين في أداء المناسك، ومن خلال هذا الموضوع، سنستعرض خطوات التسجيل وأهم الشروط التي يجب توفرها.

خطوات التسجيل في منصة نسك الحج لعام 1445هـ

الدخول إلى المنصة:

– ابدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة “نسك الحج” عبر الرابط المخصص (هنا).

إنشاء حساب جديد:

– إذا كنت مستخدمًا جديدًا، انقر على خيار “إنشاء حساب جديد”.

– قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية أو الإقامة، وتفاصيل الاتصال مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

تفعيل الحساب:

– بعد إدخال البيانات، ستتلقى رمز تفعيل عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.

– أدخل الرمز الخاص في الموقع الخاص لتفعيل حسابك.

– بعد تفعيل الحساب، قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب.

– عليك بعدها أختيار “تسجيل طلب حج” من القائمة الرئيسية.

– أكمل نموذج الطلب بإدخال البيانات الشخصية وتفاصيل الحج المطلوبة.

اختيار الباقة المناسبة:

– ستظهر لك مجموعة من باقات الحج المتاحة، قم باختيار الباقة التي تناسب احتياجاتك وميزانيتك.

– تأكد من قراءة التفاصيل والشروط لكل باقة قبل الاختيار.

رفع المستندات المطلوبة:

– قد تحتاج إلى رفع بعض المستندات مثل صورة جواز السفر، شهادة التطعيم، وغيرها من الوثائق التي تحددها المنصة.

الدفع الإلكتروني:

– بعد إتمام كافة الخطوات السابقة، ستنتقل إلى صفحة الدفع الإلكتروني.

– استخدم وسائل الدفع المتاحة لإتمام عملية الدفع وتأكيد الحجز.

تأكيد الحجز:

– بعد إتمام الدفع، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

– احفظ رسالة التأكيد أو رقم الحجز للرجوع إليه لاحقًا.

أهم شروط التسجيل في منصة نسك الحج لعام 1445هـ

– يجب أن يكون المتقدم مسلمًا بالغًا عاقلًا.

– يشترط على النساء وجود محرم.

الهوية الوطنية أو الإقامة:

– يجب أن يكون لدى المتقدم أثناء التسجيل بطاقة هوية وطنية أو إقامة سارية.

الصحة والتطعيمات:

– كما يجب أن يكون المتقدم بحالة صحية جيدة تسمح له بأداء المناسك.

– يتطلب من المتقدمين تقديم شهادة تطعيم سارية ضد الأمراض المعدية مثل الحمى الشوكية وفيروس كورونا.

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