“بدء موسم الحج ” رابط التسجيل في منصة نسك 2024 للحج والعمرة.. واهم الشروط وخطوات التقديم

منصة نسك ، فى المملكة العربية السعودية، حيث شهدت محركات البحث العالمية مثل جوجل العديد من استفسارات المواطنين والباحثين حول كيفية التسجيل في منصة نُسك للحج والعمرة 2024، وبالاخص مع دخول موسم الحج، وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن خطوات التسجيل في هذه المنصة، والتي تعتبر واحدة من أهم المنصات المعتمدة التي تقدم العديد من المزايا للحجاج والمعتمرين، وتعد منصة نسك من أهم البوابات الرسمية والأولى التي تعمل على تسهيل الإجراءات على الحجاج والمعتمرين، وسيتم توضيح كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع من خلال متابعة السطور التالية:

طريقة التسجيل في منصة نسك 1445:

من خلال اتباع الخطوات التالية تستطيع التسجيل في منصة نسك بكل سهولة ويسر:

1. توجه إلى موقع منصة نُسك الإلكتروني.

2. قم بالدخول إلى حسابك على المنصة، أو قم بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب مسبقًا.

3. أدخل جميع المعلومات والبيانات المطلوبة في نموذج التسجيل على الشاشة.

4. اضغط على زر “التالي”، ثم اختر الباقة المناسبة لك من باقات الحج المتاحة لعام 2024.

5. اضغط على أيقونة “حجز”.

6. حدد طريقة الدفع التي تناسبك، ثم اضغط على “تأكيد الدفع”.

7. أخيرًا، انقر على زر “طباعة” للحصول على تأكيد حجزك.

الشروط المطلوبة فى التسجيل في منصة نسك: