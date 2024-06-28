اموال من الدولة.. رابط منحة البطالة في الجزائر 2024 للتسجيل وفقًا لهذه الشروط www.minha.anem.dz inscription

تزايد البحث مؤخرا عن منحة البطالة في الجزائر والتي تعد من أهم المساعدات التي تقدمها الحكومة لمساعدة الشباب الغير قادرين على إيجاد وظيفة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتحرص الحكومة الجزائرية على تخفيف الأعباء من على كاهل المواطنين أصحاب الدخل المحدود ومحاولة تحسين وضع المعيشة لهم، واتاحت الوكالة الوطنية للتشغيل الفرصة أمام الشباب للتقديم على المنحة إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، ونقدم اليكم عبر سطور المقال الشروط المطلوبة وخطوات التقديم فتابعوا معنا.

شروط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر

نظرا لكثرة التقديم على منحة البطالة وضعت الحكومة عدة شروط يجب الالتزام بها عند التسجيل وذلك لضمان القبول بالمنحة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

أن يحمل المواطن الجنسية الجزائرية ويقيم داخل حدود الدولة.

بالنسبة للعمر لا يقل عن 19 عاما ولا يزيد عن 40 عاما.

يلزم ألا يكون لدى الشاب وظيفة ذات دخل شهري ثابت أو يتوافر عنده مصادر أخرى للدخل.

لا يجوز التقديم مرة أخرى على المنحة إذا كان استفاد منها مسبقا.

عدم تسجيل المواطن في إحدى مؤسسات التعليم العالي أو برامج مسكو للتعليم المهني.

تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة والتي تثبت عدم امتلاك أصول أو أنشطة تجارية أو وجود معاش ثابت.

خطوات التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024

يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية التقديم على منحة البطالة في الجزائر، ويكون ذلك من خلال خطوات بسيطة كما يلي:

التوجه مباشرة إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل. بعد الدخول للموقع قم بالنقر على التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024. إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة في الحقل المخصص لها والتأكد من صحتها. رفع جميع الوثائق والاوراق المطلوبة للتقديم. تحديد موعد لاجراء المقابلة مع التذكير على أهمية الاحتفاظ بذلك. النقر على زر “إرسال الطلب”

يجب على جميع المستفيدين من منحة البطالة القيام بتجديد المنحة خلال كل 6 أشهر عبر موقع وكالة الوطنية للتشغيل.