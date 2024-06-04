“نتائج الإعدادية” رابط مباشر للاستعلام عن نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني لـ15 محافظة

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجه الصف الثالث الاعدادي للترم الثاني في 15 محافظة مصرية، حيث شهدت النتائج إقبالاً كبيراً من الطلاب وأولياء الأمور، تميزت هذه النتائج بتفوق العديد من الطلاب وتحقيقهم درجات عالية، مما يعكس جهودهم الكبيرة وتفانيهم في الدراسة، وقد أعربت الوزارة عن فخرها بالطلاب المثابرين الذين حققوا أداءً متميزًا في الامتحانات، متمنية لهم التوفيق والنجاح في مراحلهم التعليمية القادمة.

نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

يمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادي الاستعلام عن نتائجهم عبر مواقع مدريات التعليم في المحافظات التابعين لها، واتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع مدرية التعليم في المحافظة المراد الاطلاع على نتائج الطلاب بها. اضغط على نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني. أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب. اضغط عرض النتيجة.

قام موقع اليوم السابع بجميع روابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي لجميع المحافظات التي أعلنت النتائج، كما سنبين في القفرة التالية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم النتائج النهائية لامتحانات الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني في 15 محافظة مصرية، يمكن الحصول على نتيجة أي محافظة من خلال زيارة موقع اليوم السابع الذي جمع جميع النتائج على صفحة واحدة لسهولة الاستفسار.

توزع درجات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

تم تقسيم درجات المواد الأساسية في نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني من عام 2024 على النحو التالي: