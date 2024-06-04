كيف يمكنني الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 وطريقة الاستعلام عن الكشف الطبي

قام عدد كبير من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة عن البحث عن كيفية الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، من خلال محركات البحث جوجل، حيث أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي (بطاقة الخدمات المتكاملة)لتوفير حياة سهلة لذوي الهمم، حيث تقدم هذه البطاقة خدمات ومزايا عديدة وذلك حرصا من الحكومة على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم حيث أن هذه البطاقة تسهل لهم العديد من الخدمات في أماكن متعددة لذلك سوف نتعرف على الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة خلال الفقرات التالية.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وتظل وزارة التضامن الاجتماعي في استقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة باستمرار للحصول على هذه البطاقة من خلال مكاتب التأهيل، وجاءت شروط الحصول عن البطاقة كالتالي:

يجب على المتقدم أن يكون حاصل على الجنسية المصرية.

أن تكون نسبة الإعاقة لديه 40% أو أكثر.

عليك تقديم المستندات المطلوبة والتي تتمثل في التالي:

شهادة إعاقة حديثة.

إحضار 4 صور شخصية حديثة.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صور من شهادة آخر مؤهل تم الحصول عليه.

المميزات التي يقدمها كارت بطاقة الخدمات

تتمثل هذه المميزات فيما يلي:

تحسين مستوى معيشة ذوي الإعاقة.

الحفاظ على حقوقهم.

توفير كافة الخدمات والمزايا.

كما تسهل الحصول على جميع الخدمات.

تساعد على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.

الإعفاء من الضرائب.

الحصول على سكن مناسب من الحكومة.

الحصول على خصومات.

الحصول على خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

الدخول مجانا إلى المتاحف والمواقع الأثرية.

التعيين بنسبة 5% من إجمالي عدد العاملين.

الإعفاء من الرسوم الجمركية

الاستعلام عن الكشف الطبي

يمكنك الاستعلام عن الكشف الطبي من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

قم باختيار الخدمة.

اضغط على أيقونة الاستعلام عن الكشف الطبي.

عليك تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

المستحقون لبطاقات الخدمات المتكاملة

قامت الوزارة سابقا بتحديد مجموعة من الفئات المستحقة والتي تأتي على النحو التالي: